Силы самообороны Японии проследили за действиями кораблей ВМФ РФ и КНР у берегов страны

Силы самообороны Японии проследили за действиями группировки кораблей ВМФ России и Китая вблизи берегов страны, сообщило военное ведомство.

По его данным, накануне четыре российских и три китайских фрегата прошли к юго-востоку от японского острова Хонсю.

В начале сентября эта же группировка российских и китайских боевых кораблей, обогнув северный японский остров Хоккайдо, вышла из Японского моря в Тихий океан.