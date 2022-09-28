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Силы самообороны Японии проследили за действиями кораблей ВМФ РФ и КНР у берегов страны

Силы самообороны Японии проследили за действиями группировки кораблей ВМФ России и Китая вблизи берегов страны, сообщило военное ведомство.

По его данным, накануне четыре российских и три китайских фрегата прошли к юго-востоку от японского острова Хонсю.

В начале сентября эта же группировка российских и китайских боевых кораблей, обогнув северный японский остров Хоккайдо, вышла из Японского моря в Тихий океан.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ, ВМФ


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