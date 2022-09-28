В России повреждения «Северных потоков» будут расследовать как международный терроризм

Повреждения "Северного потока-1" и "Северного потока-2" будут расследованы ФСБ в рамках уголовного дела по статье о международном терроризме, сообщила в среду Генпрокуратура РФ.

"В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как заявили в Генпрокуратуре, "не позднее 26.09.2022 в районе острова Борнхольм совершены умышленные действия по повреждению газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", проложенных по дну Балтийского моря".

"В результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее Борнхольма.