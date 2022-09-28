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США выделят военную помощь Украине еще на $1,1 млрд

США в среду объявили о выделении Украине очередного транша военной помощи - на сумму в $1,1 млрд, сообщают западные СМИ.

В пакет помощи, в частности, вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, средства борьбы с беспилотниками и бронетехника. Поставки вооружений рассчитаны на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Таким образом, общий объем военной помощи США Украине за время работы администрации президента Джо Байдена составил примерно $17 млрд.

В свою очередь Associated Press (AP) ранее сообщало, что пакет помощи будет включать 18 установок HIMARS и боеприпасы к ним, 12 систем Titan по борьбе с беспилотниками, 300 автотранспортных средств, десятки грузовиков и прицепов для перевозки тяжелого оборудования, различные радары, средства связи и разведывательную аппаратуру, средства обнаружения взрывчатки, запчасти. AP отмечало, что Украине может понадобиться один - два года для получения этих грузов.

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Тэги: США, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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