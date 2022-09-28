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Дальнее зарубежье 28.09.2022 22:30

Вашингтон продолжит укрепление обороны Тайваня, будет развивать отношения с островом - Харрис

США будут и впредь помогать местным властям Тайваня усиливать оборону острова, заявила в среду на борту американского эсминца, стоящего в Йокосуке (Япония), американский вице-президент Камала Харрис.

"Мы продолжим противодействовать односторонним попыткам изменить статус-кво в регионе. Мы также продолжим поддерживать самооборону Тайваня - в соответствии с нашей долгосрочной политикой", - приводит ее слова South China Morning Post.

Она отметила, что также США сохранят курс на "углубление неофициальных связей" с Тайванем. В то же время она обвинила Пекин в попытках пересмотреть установившийся региональный порядок.

Ранее Харрис прибыла в Японию на похороны убитого японского экс-премьера Синдзо Абэ и в ходе встречи с нынешним премьером Японии Фумио Кисидой заявляла о "безответственных провокациях" Пекина в Тайванском проливе. Также она провела встречу с премьером Австралии Энтони Албанизом: тот в свою очередь обещал более энергично взаимодействовать с США для более быстрого получения Канберрой ядерных подлодок в рамках партнерства AUKUS.

Также она провела встречи с представителями японских фирм Tokyo Electron, Nikon, Fujitsu и призвала их диверсифицировать каналы поставок для производства.

Позднее в ходе визита в Южную Корею Харрис, как ожидается, посетит демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, и станет первым высокопоставленным представителем администрации президента США Джо Байдена, побывавшим в этой зоне.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТАЙВАНЬ


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