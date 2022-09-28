Санду заявила, что «Газпром» пока не подтвердил объемы газа на октябрь

Президент Молдовы Майя Санду заявила об отсутствии ясности в вопросе поставок газа в страну после 1 октября.

"Мы считаем, что не должно быть изменений с поставками газа после 1 октября. У нас есть договор, который действует еще четыре года. Согласно заложенной в договоре формуле, с октября цена газа для Молдовы должна существенно сократиться. Мы слышим, что "Газпрому" не выгодно перейти к новой формуле, поэтому может приостановить поставку газа. Но пока нет ясности в этом вопросе, "Газпром" не подтвердил объемы газа для Молдовы на октябрь. О поставках газа после 1 октября "Газпром" сообщит накануне или даже в ночь на 1 октября", - сказала президент в среду вечером на телеканале JurnalTV.

Отвечая на вопросы журналиста, Санду сообщила, что "у правительства есть "план В" - обеспечение населения газом из альтернативных источников".

"Существуют риски, что нас отключат в любой момент, отключат, когда захотят. Мы надеемся, что справимся. Я благодарна гражданам за то, что они экономят газ, в сентябре существенно сократив потребление газа", - подчеркнула Санду.

Как ранее сообщал "Интерфакс", молдавские власти опасаются, что "Газпром" прекратит подачу газа в Молдову с 1 октября 2022 г. Это связано с тем, что правительство Молдовы не выполнило условие о проведении аудита исторического долга, который "Газпром" оценивает в $709 млн. Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая этого года.

В августе правительство Молдовы подписало соглашения о проведении аудита с двумя зарубежными компаниями. Предполагается, что результаты аудита будут известны в начале 2023 года. "Молдовагаз" попросило у "Газпрома" отложить обсуждение вопроса об историческом долге за газ до 1 марта 2023 г., однако "Газпром" пока не ответил на это предложение.

Ранее правительство Молдовы закупило в резерв 15 млн кубических метров газа. Согласно расчетам, в холодный период этого может хватить республике на 15-20 дней. В правительстве считают, что минимальные резервы газа необходимы для того, чтобы иметь время для поиска альтернативных поставщиков газа в случае прекращения его подачи со стороны "Газпрома".