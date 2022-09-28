Глава Минэнерго Турции призвал объединить восток и запад Каспия

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о необходимости налаживания более тесного взаимодействия между тюркскими государствами в области энергетики.
Соответствующее заявление глава турецкого ведомства сделал на встрече министров энергетики Организации турецких государств (ОТГ) в Алматы.
"Наши страны обладают взаимодополняющими особенностями во многих областях, и в этой связи необходимо использовать данный потенциал с целью взаимодействия, в том числе в плане реализации нефтегазовых проектов. Необходимо работь над улучшением взаимодействия в сфере энергетики. Мы должны объединить восток и запад Каспия", - приводит "Анадолу" его слова.
В Баку отвергли обвинения Еревана в нарушении режима прекращения огня
Азербайджанский военнослужащий получил ранение в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе
В Баку высоко оценили усилия советника президента США по организации переговоров делегаций Азербайджана и Армении в Белом доме
ИВ Гянджи направит еще 10 млн манатов на продолжение строительства Дворца спорта
Apple сворачивает планы по увеличению выпуска iPhone 14 из-за слабого спроса - Bloomberg
Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
МВД Германии сообщило о месяцах подготовки к защите объектов энергетики от угроз
Министр образования и науки Кыргызстана задержан при получении взятки
Санду заявила, что «Газпром» пока не подтвердил объемы газа на октябрь
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AzerTelecom» и «Казахтелеком» «подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab
Компания ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» приглашает женщин на должность продавца-кассира
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично