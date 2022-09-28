Глава Минэнерго Турции призвал объединить восток и запад Каспия

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о необходимости налаживания более тесного взаимодействия между тюркскими государствами в области энергетики.

Соответствующее заявление глава турецкого ведомства сделал на встрече министров энергетики Организации турецких государств (ОТГ) в Алматы.

"Наши страны обладают взаимодополняющими особенностями во многих областях, и в этой связи необходимо использовать данный потенциал с целью взаимодействия, в том числе в плане реализации нефтегазовых проектов. Необходимо работь над улучшением взаимодействия в сфере энергетики. Мы должны объединить восток и запад Каспия", - приводит "Анадолу" его слова.