Министр образования и науки Кыргызстана задержан при получении взятки

МВД Кыргызстана задержан министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев при получении взятки, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"В рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства в особо крупном размере при получении взятки задержан министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, расследуется факт получения $11 тыс. при зачислении иностранных студентов в вузы Кыргызстана.

Бейшеналиев занимает пост министра образования и науки с февраля 2022 года.