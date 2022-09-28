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СНГ 28.09.2022 22:47

Министр образования и науки Кыргызстана задержан при получении взятки

МВД Кыргызстана задержан министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев при получении взятки, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"В рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства в особо крупном размере при получении взятки задержан министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, расследуется факт получения $11 тыс. при зачислении иностранных студентов в вузы Кыргызстана.

Бейшеналиев занимает пост министра образования и науки с февраля 2022 года.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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