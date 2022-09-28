МВД Германии сообщило о месяцах подготовки к защите объектов энергетики от угроз

Власти ФРГ несколько месяцев вели подготовку к противодействию угрозам для объектов энергетики страны, заявила в среду глава МВД Германии Нэнси Фезер.

"Глава МВД Нэнси Фезер заявила, что Берлин месяцами готовился к угрозам против энергетической инфраструктуры страны. Она призвала расследовать быстро и в полном объеме "возможные диверсии" на "Северных потоках", - передает Bloomberg.

"Мы должны готовиться к сценариям, которые недавно еще казались немыслимыми", - продолжила она, добавив, что немецкие силы безопасности постоянно патрулируют Северное и Балтийское моря.

В свою очередь представитель МВД ФРГ ранее отмечал, что инцидент на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" не был естественного происхождения, но, чтобы определить его причину, нужно дождаться, пока из поврежденных труб уйдет оставшийся газ.

Как также сообщает Bloomberg, власти Дании ожидают, что оставшийся газ уйдет из газопроводов в воскресенье.

Тем временем, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил об отсутствии указаний на угрозу в регионе. Однако, по его словам, силы безопасности усилят присутствие вокруг нефтяных и газовых объектов.

В то же время он отметил "необычайно высокую" активность беспилотных аппаратов возле объектов нефтяной и газовой промышленности на норвежском континентальном шельфе.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

В среду Tagesspiegel сообщила со ссылкой на источники в немецком правительстве, что по мнению властей ФРГ, газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" навсегда выйдут из строя, если их быстро не отремонтировать.