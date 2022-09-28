МВД Германии сообщило о месяцах подготовки к защите объектов энергетики от угроз

Власти ФРГ несколько месяцев вели подготовку к противодействию угрозам для объектов энергетики страны, заявила в среду глава МВД Германии Нэнси Фезер.
"Глава МВД Нэнси Фезер заявила, что Берлин месяцами готовился к угрозам против энергетической инфраструктуры страны. Она призвала расследовать быстро и в полном объеме "возможные диверсии" на "Северных потоках", - передает Bloomberg.
"Мы должны готовиться к сценариям, которые недавно еще казались немыслимыми", - продолжила она, добавив, что немецкие силы безопасности постоянно патрулируют Северное и Балтийское моря.
В свою очередь представитель МВД ФРГ ранее отмечал, что инцидент на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" не был естественного происхождения, но, чтобы определить его причину, нужно дождаться, пока из поврежденных труб уйдет оставшийся газ.
Как также сообщает Bloomberg, власти Дании ожидают, что оставшийся газ уйдет из газопроводов в воскресенье.
Тем временем, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил об отсутствии указаний на угрозу в регионе. Однако, по его словам, силы безопасности усилят присутствие вокруг нефтяных и газовых объектов.
В то же время он отметил "необычайно высокую" активность беспилотных аппаратов возле объектов нефтяной и газовой промышленности на норвежском континентальном шельфе.
Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.
В среду Tagesspiegel сообщила со ссылкой на источники в немецком правительстве, что по мнению властей ФРГ, газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" навсегда выйдут из строя, если их быстро не отремонтировать.
В Баку отвергли обвинения Еревана в нарушении режима прекращения огня
Азербайджанский военнослужащий получил ранение в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе
В Баку высоко оценили усилия советника президента США по организации переговоров делегаций Азербайджана и Армении в Белом доме
Глава Минэнерго Турции призвал объединить восток и запад Каспия
Производство СПГ в России в августе выросло на 59% год к году
«Газпром нефть» планирует поставлять с Чаянды на рынки АТР 1,9 млн тонн нефти
ИВ Гянджи направит еще 10 млн манатов на продолжение строительства Дворца спорта
Apple сворачивает планы по увеличению выпуска iPhone 14 из-за слабого спроса - Bloomberg
Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AzerTelecom» и «Казахтелеком» «подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab
Компания ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» приглашает женщин на должность продавца-кассира
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично