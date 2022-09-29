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Регион 29.09.2022 00:08

Совбез Турции призвал все вовлеченные стороны способствовать достижению мира между Баку и Ереваном

Совет национальной безопасности Турции в среду призвал все стороны, вовлеченные в проблематику армяно-азербайджанских отношений, способствовать достижению мира между Баку и Ереваном.

В его заявлении"подтверждена решительная поддержка Азербайджана, прилагающего большие усилия для достижения прочного мира, и подчеркнуто, что все стороны, вовлеченные в этот вопрос, особенно страны региона, должны искренне способствовать урегулированию на постоянной основе, а не углублению конфликта", пишет "Анадолу".

Отмечается, что заявление было распространено после заседания Совбеза, состоявшегося в президентском комплексе под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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