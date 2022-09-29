Совбез Турции призвал все вовлеченные стороны способствовать достижению мира между Баку и Ереваном

Совет национальной безопасности Турции в среду призвал все стороны, вовлеченные в проблематику армяно-азербайджанских отношений, способствовать достижению мира между Баку и Ереваном.

В его заявлении"подтверждена решительная поддержка Азербайджана, прилагающего большие усилия для достижения прочного мира, и подчеркнуто, что все стороны, вовлеченные в этот вопрос, особенно страны региона, должны искренне способствовать урегулированию на постоянной основе, а не углублению конфликта", пишет "Анадолу".

Отмечается, что заявление было распространено после заседания Совбеза, состоявшегося в президентском комплексе под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.