Более 900 голландских компаний наполовину принадлежат Китаю

В Нидерландах насчитывается 903 компании, 50% акции которых принадлежит Китаю, сообщил сайт китайского издания "Хуаньцю шибао" (издается также на английском под названием Global Times) со ссылкой на сообщение голландского телеканала RTL.
Так, 286 таких компаний активно действуют в сфере финансовых и коммерческих услуг, 147 компаний занимаются потребительскими товарами и услугами, 122 - информационно-коммуникационными технологиями, 99 - транспортом и инфраструктурой.
По меньшей мере, восемь китайских высокотехнологичных компаний Китая действуют в кампусе Технологического университета Эйндховена, 14 компаний занимают видное место в области солнечной энергетики Нидерландов.
В статье говорится: "Как сообщил телеканал RTL, в течение многих лет Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предупреждала о растущем влиянии Китая в Нидерландах. В своем последнем ежегодном отчете она заявила: "Китай является самой большой угрозой экономической безопасности Нидерландов".
Газета, комментируя данные выводы, пишет, что утверждение о чрезмерной зависимости Нидерландов от Китая "несколько притянуто за уши". Так, профессор Института мировой экономики Университета Фудань Дин Чун, сказал изданию, что "нынешние китайско-голландские экономические и торговые отношения являются результатом долгосрочного разделения труда и сотрудничества, взаимной выгоды", они не должны "приводить к заключению о чрезмерной зависимости, основанному на мышлении времен холодной войны".
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