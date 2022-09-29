Эрдоган планирует провести телефонный разговор с Путиным в четверг

В четверг состоится телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. "Президент Эрдоган заявил, что поговорит с президентом России Путиным в четверг", - говорится в сообщении агентства Анадолу в соцсетях.

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