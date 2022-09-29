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СНГ 29.09.2022 09:24

Силы ОДКБ на учениях в Казахстане впервые отработают ликвидацию ЧС биологического характера

На учениях сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане впервые будут отработаны задачи, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации биологического характера.

"К практическим действиям по противодействию условной особо опасной инфекции неизвестного происхождения будет задействовано новое подразделение в составе коллективных сил ОДКБ - совместное подразделение РХБ защиты и медицинского обеспечения", - говорится в сообщении объединенного пресс-центра учений ОДКБ, распространенном в четверг.

По данным пресс-центра, основу подразделения составляют специалисты по научно-исследовательской работе Минобороны России.

Как сообщалось, в трех учениях сил ОДКБ в Казахстане ("Взаимодействие-2022", "Поиск-2022"и "Эшелон-2022"), которые продлятся до 13 октября, будет задействовано более 6,5 тыс. человек, а также свыше 850 единиц техники. От РФ в них примут участие более 200 военных. Основу российского контингента составят подразделения Центрального военного округа.

Активная фаза учений состоится на полигоне "Матыбулак" 3-7 октября. Воинские контингенты стран ОДКБ отработают аспекты подготовки и проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе, отмечали в объединенном пресс-центре учений.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее сообщалось, что Армения не примет участия в этих учениях. В министерстве обороны республики заявили армянскому новостному ресурсу "Инфоком", что, учитывая ситуацию на границе с Азербайджаном, принято решение "воздержаться от участия подразделений ВС Армении в учениях в рамках ОДКБ в Казахстане".

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