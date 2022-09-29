Нефть слабо дешевеет после скачка накануне

Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение утром в четверг после резкого подъема по итогам торгов в среду, вызванного опасениями сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана "Иэн".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 в четверг составляет $88,86 за баррель, что на $0,46 (0,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на $3,05 (3,5%), до $89,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,71 за баррель, что на $0,46 (0,57%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов подскочила на $3,65 (4,7%), до $82,15 за баррель.