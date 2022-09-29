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Макроэкономика 29.09.2022 09:32

Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 сентября ЦБА установил на уровне 1.6464 маната/1EUR (28 сентября - 1.6236 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 сентября установил на уровне 0.0295 манат/1RUB (28 сентября - 0.029 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 29 сентября ЦБА установил на уровне 0.0917 манат/1TRY (28 сентября - 0.092 манат/1TRY).

Н.Аббасова

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Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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