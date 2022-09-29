Армения целенаправленно нагнетает обстановку на границе с целью сорвать переговорный процесс – МИД Азербайджана

Армения провокациями на границе целенаправленно пытается обострить ситуацию и сорвать переговорный процесс по нормализации отношений, заявили в МИД Азербайджана.
МИД отмечает, что не вызывает сомнений, что провокации армянской стороны, которые уже приобрели «традиционный» характер, совершались преднамеренно накануне очередной встречи на высоком уровне.
«Понятно, что это очередной предлог Армении для срыва переговорного процесса», - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что «безосновательное заявление МИД Армении от 28 сентября 2022 года о якобы имевшем место нарушении азербайджанской стороной режима прекращения огня, а также ложные обвинения премьер-министра этой страны в адрес Азербайджана в социальной сети ясно показывают, что Армения заинтересована в обострении ситуации в регионе».
В министерстве указали, что ранее Армения нарушила режим прекращения огня, достигнутый в 9:00 13 сентября накануне саммита ОДКБ, и «в течение 36 часов продолжала свои провокации, преднамеренно нагнетая напряженность». «И сейчас, когда контакты между двумя государствами возобновляются, планируются очередные встречи, накануне визита в регион международных посредников, Армения ведет ту же игру, делая людей жертвами своей политики», - подчеркнули в министерстве.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ранее министерство обороны Азербайджана сообщало, что 28 сентября около 18:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района, в результате чего был тяжело ранен военнослужащий азербайджанской армии.
«Таким образом, в ответ на провокацию, совершенную армянской стороной в нарушение режима прекращения огня, азербайджанская армия приняла адекватные меры», - подчеркнули в МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что руководство Армении не должно обострять ситуацию в регионе, выдвигать условия к переговорному процессу, а должно сесть за стол переговоров.
«Азербайджан, в отличие от Армении, являющийся инициатором мирной повестки, активно работающий над масштабной реконструкцией и открытием транспортных коммуникаций на освобожденных от оккупации наших территориях, не заинтересован в создании напряженности в регионе. Однако, любая провокация против нашей страны будет решительно предотвращена», - предупредили в МИД Азербайджана.
Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило о ранении в среду азербайджанского военнослужащего в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил (ВС) Армении.
«Несмотря на достигнутую договоренность о прекращении огня, 28 сентября около 18:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Алагелляр Кельбаджарского района (в районе границы с Арменией - ИФ-Аз). В результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Искендеров Ниджат Хидаят оглу», - говорилось в сообщении военного ведомства.
Р.Керимов
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