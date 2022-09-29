Белый дом обеспокоен снижением налогов в Великобритании

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена рыночной волатильностью, вызванной новой экономической программой британского правительства, и ищет способы призвать премьера Лиз Трасс умерить объявленное масштабное снижение налогов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Минфин США боится последствий наблюдаемой волатильности для мировой экономики и рассматривает возможности повлиять на правительство Великобритании через структуры Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ уже призвал Великобританию "пересмотреть налоговые меры", озвученные на прошлой неделе и вызвавшие обвал фунта и британских гособлигаций.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен не стала комментировать политику британских властей на встрече с журналистами на этой неделе, однако министр торговли Джина Раймондо раскритиковала действия Лондона.

"Снижение налогов и одновременное увеличение расходов - не лучшая политика, чтобы бороться с инфляцией в краткосрочной перспективе и обеспечить стабильный рост в долгосрочной перспективе", - сказала министр в среду.

Опасения американских политиков вызваны тем, что ситуация в Великобритании влияет также и на американские рынки. Так, доходность 10-летних гособлигаций США ранее поднималась выше 4% впервые с 2010 года, а курс доллара продолжает расти к большинству мировых валют, обновляя многолетние максимумы.