Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.09 $/bbl +/- WTI 82.15 +3.65 Brent 89.32 +3.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.09.2022 11:49

В ЕС предлагают ввести полный запрет на импорт российской стали и лесоматериалов

В Евросоюзе предлагают ввести санкции против еще 29 российских физлиц в рамках очередного пакета санкций, полностью запретить импорт российской стали и лесоматериалов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ ЕС.

Среди физлиц, против которых могут ввести санкции - певица Юлия Чичерина, певцы Олег Газманов и Николай Расторгуев, глава концерна "Калашников" Алан Лушников и глава "Техмаша" Александр Кочкин. При этом отмечается, что большая часть из списка - лица, связанные с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Также ЕС может ввести полный запрет на импорт российской стали и лесоматериалов.

Кроме того, согласно изданию, в новых предложениях по санкциям содержатся пункты о запрете импорта икры, водки и сигарет из России, а также о введении ограничений против российской группы алмазодобывающих компаний "АЛРОСА".

По информации издания, предложения по санкциям также "нацелены на ограничения новых контрактов с российскими нефтяными гигантами: "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью".

Издание указывает, что постпреды ЕС "обсудят окончательное решение в пятницу".

Накануне издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект санкций сообщало, что ЕК предлагает в рамках восьмого пакета антироссийских санкций запретить импорт из России ряда изделий из стали, а также ввести запрет на поставки в РФ полупроводников и некоторых бытовых товаров.

Помимо этого, в документе отмечается, что ЕС хочет прибегнуть к "запрету на предоставление россиянам услуг в сфере архитектуры и инженерного дела, а также услуг в сфере ИТ-консалтинга и юридических рекомендаций". В ЕК также предлагают внести в санкционные списки по России больше физлиц, в том числе представителей военной и культурной сфер. Так, пишет Politico, под санкции могу попасть российский философ, политолог Александр Дугин, музыкант Расторгуев, а также предприниматель, владелец концерна "Калашников" Алан Лушников.

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести новые ограничения на экспорт товаров в Россию, обсудить введение лимита цен на нефть РФ. По ее словам, "цель - лишить военный комплекс России ключевых технологий, например, еще авиационных и электронных компонентов, определенных химических субстанций".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az