В ЕС предлагают ввести полный запрет на импорт российской стали и лесоматериалов

В Евросоюзе предлагают ввести санкции против еще 29 российских физлиц в рамках очередного пакета санкций, полностью запретить импорт российской стали и лесоматериалов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ ЕС.
Среди физлиц, против которых могут ввести санкции - певица Юлия Чичерина, певцы Олег Газманов и Николай Расторгуев, глава концерна "Калашников" Алан Лушников и глава "Техмаша" Александр Кочкин. При этом отмечается, что большая часть из списка - лица, связанные с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Также ЕС может ввести полный запрет на импорт российской стали и лесоматериалов.
Кроме того, согласно изданию, в новых предложениях по санкциям содержатся пункты о запрете импорта икры, водки и сигарет из России, а также о введении ограничений против российской группы алмазодобывающих компаний "АЛРОСА".
По информации издания, предложения по санкциям также "нацелены на ограничения новых контрактов с российскими нефтяными гигантами: "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью".
Издание указывает, что постпреды ЕС "обсудят окончательное решение в пятницу".
Накануне издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект санкций сообщало, что ЕК предлагает в рамках восьмого пакета антироссийских санкций запретить импорт из России ряда изделий из стали, а также ввести запрет на поставки в РФ полупроводников и некоторых бытовых товаров.
Помимо этого, в документе отмечается, что ЕС хочет прибегнуть к "запрету на предоставление россиянам услуг в сфере архитектуры и инженерного дела, а также услуг в сфере ИТ-консалтинга и юридических рекомендаций". В ЕК также предлагают внести в санкционные списки по России больше физлиц, в том числе представителей военной и культурной сфер. Так, пишет Politico, под санкции могу попасть российский философ, политолог Александр Дугин, музыкант Расторгуев, а также предприниматель, владелец концерна "Калашников" Алан Лушников.
В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести новые ограничения на экспорт товаров в Россию, обсудить введение лимита цен на нефть РФ. По ее словам, "цель - лишить военный комплекс России ключевых технологий, например, еще авиационных и электронных компонентов, определенных химических субстанций".
Президент Азербайджана объявил 2023г «Годом Гейдара Алиева»
Посол Азербайджана в Берлине вручил верительные грамоты президенту Германии
Brent вернется к $100 за баррель к концу года - опрос WSJ
ЕС нужно поддержать создание инфраструктуры для поставок газа из Азербайджана в Центральную Европу – глава МИД Венгрии
Заболеваемость и смертность от COVID-19 за неделю упали во всех регионах - ВОЗ
ИВ Гянджи направит еще 10 млн манатов на продолжение строительства Дворца спорта
Apple сворачивает планы по увеличению выпуска iPhone 14 из-за слабого спроса - Bloomberg
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank предлагает кредит наличными до 40 тысяч манатов
AzerTelecom» и «Казахтелеком» «подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично