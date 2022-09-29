Chevron продала штаб-квартиру в Калифорнии, арендовала офис неподалёку

Американская нефтегазовая компания Chevron Corp. продала здание центрального офиса в Калифорнии и планирует переместиться в арендованное помещение поблизости.

Chevron закрыла сделку по продаже офисного центра Chevron Park в Сан-Рамоне в среду, сообщила девелоперская компания Sunset Development Co., которая стала покупателем. Здание было штаб-квартирой компании на протяжении 20 лет. Она купила его у той же Sunset Development в 1981 году.

Chevron подписала договор на аренду офиса в близлежащем бизнес-центре Bishop Ranch, принадлежащем Sunset Development, сообщил глава девелоперской компании Алекс Мехран-мл. Новый офис сможет вместить 2 тыс. сотрудников, когда закончатся отделочные работы, добавил он.

Финансовые подробности сделок не разглашаются. Однако известно, что площадь нового офиса равна лишь трети от площади проданного центра.

В то же время Chevron активно переводит своих сотрудников в офис в Хьюстоне, штат Техас. Некоторые из управленческой верхушки компании желали бы, чтобы центральный офис также был перемещён в Техас, пишет издание The Wall Street Journal.

Однако компания пока не намерена отказываться от штаб-квартиры в Калифорнии из-за долгой истории присутствия в штате и некоторых важных активов, включая нефтеперерабатывающий завод в Ричмонде. "Центральный офис Chevron останется в Калифорнии", - отметил представитель компании Браден Редал WSJ.

Между тем с того момента, как Chevron провела реорганизацию бизнеса в 2019 году и начала переводить сотрудников в Хьюстон, штат в техасском офисе вырос до 6 тыс. человек, что примерно в три раза больше числа сотрудников в Сан-Рамоне.

Котировки акций Chevron выросли на 3,4% на торгах в Нью-Йорке в среду. С начала года капитализация компании повысилась на 24,2%, до $276 млрд.