Заболеваемость и смертность от COVID-19 за неделю упали во всех регионах - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю упала на 11%, смертность - на 18%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В период с 19 по 25 сентября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира. Наибольшее снижение числа заражений наблюдалось в Африке (на 33%) и в регионе западной части Тихого океана (на 19%).
Всего за неделю по всему миру было выявлено около 3 млн новых случаев заражения коронавирусом.
Количество смертей от коронавируса также упало во всех регионах. Сильнее всего число летальных исходов снизилось в Африке (на 34%), Европе и Восточном Средиземноморье (в обоих регионах на 26%).
В общей сложности за неделю зафиксировано 8,9 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.
За весь период пандемии в мире было выявлено более 616 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,5 млн смертей от последствий заболевания.
Президент Азербайджана объявил 2023г «Годом Гейдара Алиева»
Посол Азербайджана в Берлине вручил верительные грамоты президенту Германии
Brent вернется к $100 за баррель к концу года - опрос WSJ
ЕС нужно поддержать создание инфраструктуры для поставок газа из Азербайджана в Центральную Европу – глава МИД Венгрии
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
Финляндия может закрыть границу с Россией для туристов в ночь на пятницу
Казахстан подвергся масштабной кибератаке
Индия планирует поставить Армении вооружение почти на $250 млн
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank предлагает кредит наличными до 40 тысяч манатов
AzerTelecom» и «Казахтелеком» «подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично