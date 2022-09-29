Заболеваемость и смертность от COVID-19 за неделю упали во всех регионах - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю упала на 11%, смертность - на 18%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 19 по 25 сентября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира. Наибольшее снижение числа заражений наблюдалось в Африке (на 33%) и в регионе западной части Тихого океана (на 19%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено около 3 млн новых случаев заражения коронавирусом.

Количество смертей от коронавируса также упало во всех регионах. Сильнее всего число летальных исходов снизилось в Африке (на 34%), Европе и Восточном Средиземноморье (в обоих регионах на 26%).

В общей сложности за неделю зафиксировано 8,9 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 616 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,5 млн смертей от последствий заболевания.