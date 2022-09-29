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Регион 29.09.2022 11:33

Азербайджан пресекает возможность поставок оружия Армении - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении союзниками поставок купленного оружия и вооружения.

"Мы начали процесс широкомасштабного реформирования Вооруженных сил. Азербайджан (...) пытается лишить нас возможности осуществления этих реформ. К сожалению, они имеют также определенный успех в отношениях с нашими союзниками, и пытаются сделать так, чтобы Армении не поставлялось оружие и вооружение. Есть случаи, когда сотни миллионов долларов выплачены, но поставки не выполнятся, в том числе, со стороны стран-союзников", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, данная ситуация "подлежит глубокому анализу".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ПОКУПКА, ПОСТАВКИ


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