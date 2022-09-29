Президент Азербайджана объявил 2023г «Годом Гейдара Алиева»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2023 год в стране «Годом Гейдара Алиева».

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в четверг, оно опубликовано на сайте главы государства.

В распоряжении отмечается, что 10 мая 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В документе также подчеркивается, что 100-летний юбилей со дня рождения Гейдара Алиева в Азербайджане в 2023 году будет отмечаться на государственном уровне.

В связи с этим, Администрации президента поручено в двухмесячный срок подготовить и представить главе государства предложения по плану мероприятий в рамках «Года Гейдара Алиева».

Н.Аббасова