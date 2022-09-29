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ТЭК 29.09.2022 12:50

ЕС нужно поддержать создание инфраструктуры для поставок газа из Азербайджана в Центральную Европу – глава МИД Венгрии

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз (ЕС) поддержать создание инфраструктуры, которая позволит наладить поставки газа из Азербайджана в Центральную Европу.

«В ближайшие годы удвоится объем газа, поступающего из Азербайджана, поэтому важно, чтобы Европейский союз поддержал инвестиции в инфраструктуру, что позволит транспортировать азербайджанский газ в Центральную Европу», - написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Сийярто добавил, что на переговорах с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым (в среду в Алматы – ИФ) достигнута договоренность об экспорте «зеленой» электроэнергии из Азербайджана в Европу через Грузию, Румынию и Венгрию.

Как сообщалось, поставки азербайджанского газа в Европу через «Южный газовый коридор» (ЮГК) потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

В 2021 году объем поставок составил 8,2 млрд кубометров, в 2022 году – 11-11,5 млрд кубометров.

Азербайджан и ЕС в июле 2022 году подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике, который предусматривает увеличение до 20 млрд кубометров к 2027 году объема поставок газа в Европу. Документ также предусматривает реализацию совместных проектов по производству и экспорту в ЕС «зеленой энергии».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за последнее время минимум 10 стран в Европе обратились к Баку с запросом на увеличение или начало поставок газа.

В частности, в покупке азербайджанского газа заинтересованы Венгрия, Румыния, Сербия, Албания, Хорватия, Северная Македония, Черногория, Молдова.

Кроме этого, на увеличение поставок газа из Азербайджана рассчитывают Италия, Болгария и Греция.

Р.Керимов

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, ГАЗ


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