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Дальнее зарубежье 29.09.2022 13:29

Финляндия может закрыть границу с Россией для туристов в ночь на пятницу

Правительство Финляндии в четверг может принять решение о новом пограничном режиме с Россией, сообщают финские СМИ.

Портал телевещания Yle со ссылкой на газету Helsingin Sanomat сообщает, что новый режим будет напоминать правила, установленные во время вспышки заболеваемости COVID-19: попасть в страну можно будет только по особым обстоятельствам.

Можно будет получить рабочую или студенческую визу, также визит в Финляндию будет разрешен для посещения близких родственников.

По данным Helsingin Sanomat, власти страны объявят о новой визовой политике на брифинге в 13:00.

Ранее в этом месяце власти Финляндии сообщили, что планируют запретить туристам из России въезд на свою территорию по шенгенским визам, выданным как Финляндией, так и другими странами ЕС.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли границы для российских туристов. Финляндия в настоящее время остается единственной граничащей с Россией страной ЕС, через которую россияне могут въезжать в Европейский Союз по туристическим визам.

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