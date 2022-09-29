Brent вернется к $100 за баррель к концу года - опрос WSJ

Нефтяные аналитики по-прежнему ожидают восстановления цен на нефть почти до $100 за баррель к концу года, несмотря на недавнее падение котировок до январских минимумов на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.
Цена Brent поднимется чуть выше $99 за баррель в четвертом квартале, свидетельствуют данные опроса аналитиков, проведенного The Wall Street Journal. В четверг этот сорт торгуется на отметке $88 за баррель.
Североамериканская нефть WTI, согласно консенсус-прогнозу, поднимется примерно до $95 за баррель с текущих $80,9 за баррель.
Аналитики в целом полагают, что обе марки будут удерживаться на указанных уровнях до середины 2023 года, а затем немного подорожают к концу года: Brent - до $101 за баррель, WTI - до $98 за баррель.
Все опрошенные эксперты уверены, что средняя стоимость Brent в октябре-декабре составит не менее $95 за баррель, кроме аналитиков Citi - они придерживаются самого пессимистичного прогноза и считают, что североморская нефть будет стоить в четвертом квартале в среднем $85. Также в банке ждет падения котировок до $74 к концу 2023 года, свидетельствуют данные опроса WSJ.
Аналитики считают, что серьёзную поддержку нефтяному рынку до конца года окажет ожидаемое сокращение добычи ОПЕК+. Кроме того, вступление в силу европейских санкций на российское топливо может спровоцировать снижение глобального предложения на 1,5 млн баррелей в сутки, отметили экономисты Societe Generale.
Президент Азербайджана объявил 2023г «Годом Гейдара Алиева»
Посол Азербайджана в Берлине вручил верительные грамоты президенту Германии
Заболеваемость и смертность от COVID-19 за неделю упали во всех регионах - ВОЗ
ИВ Гянджи направит еще 10 млн манатов на продолжение строительства Дворца спорта
Apple сворачивает планы по увеличению выпуска iPhone 14 из-за слабого спроса - Bloomberg
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
Финляндия может закрыть границу с Россией для туристов в ночь на пятницу
Казахстан подвергся масштабной кибератаке
Индия планирует поставить Армении вооружение почти на $250 млн
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank предлагает кредит наличными до 40 тысяч манатов
AzerTelecom» и «Казахтелеком» «подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично