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ТЭК 29.09.2022 13:39

Brent вернется к $100 за баррель к концу года - опрос WSJ

Нефтяные аналитики по-прежнему ожидают восстановления цен на нефть почти до $100 за баррель к концу года, несмотря на недавнее падение котировок до январских минимумов на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Цена Brent поднимется чуть выше $99 за баррель в четвертом квартале, свидетельствуют данные опроса аналитиков, проведенного The Wall Street Journal. В четверг этот сорт торгуется на отметке $88 за баррель.

Североамериканская нефть WTI, согласно консенсус-прогнозу, поднимется примерно до $95 за баррель с текущих $80,9 за баррель.

Аналитики в целом полагают, что обе марки будут удерживаться на указанных уровнях до середины 2023 года, а затем немного подорожают к концу года: Brent - до $101 за баррель, WTI - до $98 за баррель.

Все опрошенные эксперты уверены, что средняя стоимость Brent в октябре-декабре составит не менее $95 за баррель, кроме аналитиков Citi - они придерживаются самого пессимистичного прогноза и считают, что североморская нефть будет стоить в четвертом квартале в среднем $85. Также в банке ждет падения котировок до $74 к концу 2023 года, свидетельствуют данные опроса WSJ.

Аналитики считают, что серьёзную поддержку нефтяному рынку до конца года окажет ожидаемое сокращение добычи ОПЕК+. Кроме того, вступление в силу европейских санкций на российское топливо может спровоцировать снижение глобального предложения на 1,5 млн баррелей в сутки, отметили экономисты Societe Generale.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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