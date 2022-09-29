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ТЭК 29.09.2022 17:09

Эстония до конца года или с 1 января откажется от российского газа - глава МИД

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение о введении с 1 января обязательных национальных санкций в отношении российского газа, сообщил журналистам министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

"Правительство уже весной выражало политическую волю отказаться от российского газа, но теперь это было закреплено в качестве юридически обязывающей меры. С 1 января или до конца этого года Эстония вводит юридически обязывающую национальную санкцию в отношении российского газа", - заявил Рейнсалу.

Европейская комиссия, сообщил он, предложила новый пакет антироссийских санкций, который предусматривает запрет на экспорт отдельных товаров, а также запрет на импорт определенных товаров услуг и распространение этих санкций на регионы Украины, в которых проходили референдумы о присоединении к России.

"Кроме того, Европейская комиссия выступила с принципиальным предложением ввести в действие "потолок" цен на нефть, согласованный "Большой семеркой", - сказал Рейнсалу.

"В настоящее время государства-члены выражают свое окончательное мнение, мы надеемся, что оно вступит в силу без промедления", - отметил глава МИД.

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