Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана на учениях уничтожили наземные цели противника

Военно-воздушные силы (ВВС) Азербайджана в соответствии с планом боевой подготовки на текущий год провели учения с боевой стрельбой в вертолетных подразделениях.
«По сценарию учений, вертолетные подразделения, совершив полеты с аэродромов базирования, выполнили задачи по уничтожению наземных целей условного противника на полигоне и по защите авиационных средств от диверсионно-террористических групп», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, на учениях, проводимых для совершенствования навыков экипажей вертолетов и десантных составов по организации боевых действий, в том числе по управлению силами в бою, были успешно выполнены все поставленные задачи.
Н.Аббасова
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