Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.09 $/bbl +/- WTI 82.15 +3.65 Brent 89.32 +3.05

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.09.2022 23:42

Главный финдиректор Nostrum Oil & Gas покидает компанию по семейным обстоятельствам

Главный финансовый директор нефтекомпании Nostrum Oil & Gas Plc (материнская структура казахстанского ТОО "Жаикмунай") Шейн Дрейдер объявил о решении покинуть пост, сообщила компания.

"Дрейдер, возвращающийся в Канаду по семейным обстоятельствам, обеспечит должную передачу своих полномочий. Компания вскоре начнет поиск нового главного финансового директора", - говорится в информации.

Дрейдер занял пост главного финансового директора компании в августе 2021 года.

Nostrum Oil & Gas - независимая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az