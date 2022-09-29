Главный финдиректор Nostrum Oil & Gas покидает компанию по семейным обстоятельствам

Главный финансовый директор нефтекомпании Nostrum Oil & Gas Plc (материнская структура казахстанского ТОО "Жаикмунай") Шейн Дрейдер объявил о решении покинуть пост, сообщила компания. "Дрейдер, возвращающийся в Канаду по семейным обстоятельствам, обеспечит должную передачу своих полномочий. Компания вскоре начнет поиск нового главного финансового директора", - говорится в информации. Дрейдер занял пост главного финансового директора компании в августе 2021 года. Nostrum Oil & Gas - независимая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».