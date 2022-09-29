В Будапеште заявляют о готовности блокировать предложения по санкциям против РФ, касающиеся энергетики

Венгрия по-прежнему не готова поддержать предложения по санкциям против России, если эти меры будут касаться энергетики, заявили в четверг в венгерском правительстве.

"Если в новом пакете санкций будут ограничительные меры, касающиеся энергетики, то мы это не поддержим", - цитирует итальянская газета "Соле 24 - оре" руководителя канцелярии премьера Гергели Гуляша.

Еврокомиссия (ЕК) сообщила в среду, что в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести новые ограничения на экспорт товаров в Россию, обсудить введение лимита цен на нефть РФ. Ожидается, что в ближайшие дни эти предложения будут обсуждать в ЕС на уровне постпредов стран.