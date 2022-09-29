Ведущие институты экономических исследований Германии прогнозируют рецессию в стране в 2023г

Экономика Германии окажется в рецессии в 2023 году из-за резкого подъема цен на энергоносители, прогнозируют ведущие исследовательские институты Германии.

Прогноз, подготовленный Мюнхенским институтом экономических исследований (IFO), Институтом мировой экономики в Киле (IfW), Рейнско-Вестфальским институтом экономических исследований в Эссене (RWI) и Институтом экономических исследований в Галле (IWH), предполагает, что ВВП Германии увеличится на 1,4% в 2022 году, снизится на 0,4% в 2023 году и вырастет на 1,9% в 2024 году.

Весной текущего года прогноз институтов предполагал, что экономика ФРГ поднимется на 2,7% в 2022 году и на 3,1% в 2023 году.

"Ухудшение прогнозов отражает, главным образом, масштаб энергетического кризиса", - говорится в совместном докладе институтов. По их оценкам, объем ВВП Германии в 2022 и 2023 гг. будет в общей сложности на 160 млрд евро ниже, чем предполагалось весной.

Сокращение экспорта российского газа в ФРГ привело к скачку цены этого вида топлива до рекордных уровней, отмечается в докладе. Эксперты считают проблему дефицита газа серьезной, предупреждая, что его стоимость, вероятно, будет "держаться выше докризисных уровней", что "означает потерю благосостояния для Германии".

Прогноз институтов для инфляции в ФРГ на текущий год составляет 8,4%, на следующий - 8,8%. В 2024 году темпы роста потребительских цен, как ожидается, замедлятся до 2,2%.