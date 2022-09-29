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Макроэкономика 29.09.2022 22:29

Инфляция в Германии в сентябре взлетела до 10,9%, сильнее прогнозов

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре выросли на 10,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции резко ускорились по сравнению с 8,8% в августе и снова обновили исторический максимум.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали более умеренного ускорения инфляции, до 10%.

Потребительские цены в сентябре выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты ожидали роста на 1,3%. В августе помесячный рост цен составил 0,4%.

Инфляция, рассчитанная по германским стандартам, в этом месяце составила 10% в годовом выражении. Это максимальный уровень с 1951 года, когда инфляция в восстанавливающейся после войны Германии достигала 11%, отмечает Trading Economics.

Относительно предыдущего месяца цены поднялись на 1,9%.

Аналитики оценивали годовую инфляцию на уровне 9,4%, месячную - 1,3%. В августе она составляла 7,9% и 0,3% соответственно.

Согласно предварительным данным, стоимость энергоносителей в ФРГ в этом месяце подскочила на 43,9% в годовом выражении (в августе - на 35,6%), продуктов питания - на 18,7% (на 16,6%). При этом услуги подорожали на 3,6% после роста на 2,2%.

Окончательные данные о сентябрьской инфляции будут опубликованы 13 октября.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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