Инфляция в Германии в сентябре взлетела до 10,9%, сильнее прогнозов

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре выросли на 10,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Темпы инфляции резко ускорились по сравнению с 8,8% в августе и снова обновили исторический максимум.
Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали более умеренного ускорения инфляции, до 10%.
Потребительские цены в сентябре выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты ожидали роста на 1,3%. В августе помесячный рост цен составил 0,4%.
Инфляция, рассчитанная по германским стандартам, в этом месяце составила 10% в годовом выражении. Это максимальный уровень с 1951 года, когда инфляция в восстанавливающейся после войны Германии достигала 11%, отмечает Trading Economics.
Относительно предыдущего месяца цены поднялись на 1,9%.
Аналитики оценивали годовую инфляцию на уровне 9,4%, месячную - 1,3%. В августе она составляла 7,9% и 0,3% соответственно.
Согласно предварительным данным, стоимость энергоносителей в ФРГ в этом месяце подскочила на 43,9% в годовом выражении (в августе - на 35,6%), продуктов питания - на 18,7% (на 16,6%). При этом услуги подорожали на 3,6% после роста на 2,2%.
Окончательные данные о сентябрьской инфляции будут опубликованы 13 октября.
Баку и Париж обсудили действия Еревана, препятствующие нормализации отношений - МИД Азербайджана
Алиев и Радев проведут переговоры 30 сентября
Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана на учениях уничтожили наземные цели противника
В Катаре будут требовать тест на COVID-19 при въезде в страну на ЧМ по футболу
Турпоток в Азербайджан в 2022г превысит 1,4 млн человек - Нагиев
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
В Турции для туристов из РФ планируют запустить систему депозитных карт
Лондон желает здоровых отношений с Китаем, выбор за Пекином - глава МИД Британии
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, обсудили ситуацию на Украине
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Не упустите выгодную ипотеку от Yelo Bank
AccessBank предлагает кредит наличными до 40 тысяч манатов
AzerTelecom» и «Казахтелеком» «подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично