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Всеобщая забастовка против повышения пенсионного возраста проходит во Франции

Всеобщая национальная забастовка началась в четверг во Франции по призыву профсоюзов и молодежных организаций.

Ее участники выступают против повышения пенсионного возраста и требуют увеличить заработную плату на фоне растущей инфляции. Забастовка может привести к сбоям в работе транспорта, энергетического сектора, а также школ.

"Зарплаты должны быть повышены, поскольку в стране есть проблема с покупательной способностью", - заявил лидер профсоюза CGT Филипп Мартинез телеканалу BFM.

CGT, в который входят работники транспортного и энергетического секторов, поддерживает увеличение минимальной заработной платы до 2 тыс. евро в месяц, 32-часовую рабочую неделю и выход на пенсию в возрасте 60 лет.

По данным французских СМИ, всего в первый день забастовки митингующие назначили не менее 200 локаций для сбора.

Число участников забастовки в Париже, по прогнозам полиции, может составить от 3 тыс. до 6 тыс. человек, в Марселе на демонстрацию утром в четверг вышли около 4,3 тыс. человек.

Ранее на этой неделе на забастовку вышли рабочие четырех нефтеперерабатывающих заводов, в результате чего под угрозой оказалось более половины поставок топлива в стране. Рабочие недовольны текущим уровнем заработных плат и аргументируют свои требования скачком прибыли нефтекомпаний на фоне роста цен на энергоресурсы в мире.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЗАБАСТОВКА, ПЕНСИИ


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