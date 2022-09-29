Президента Алиева ждут в Софии на церемонии коммерческого запуска IGB

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 октября примет участие в Софии в церемонии ввода в коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на канцелярию президента Болгарии, в церемонии также примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Северной Македонии Стево Пендаровски, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Румынии Николае Чукэ и др. официальные лица.

IGB имеет мощность 3 млрд кубометров в год, но его можно увеличить до 5 млрд кубометров за счет более мощных газовых компрессоров, в чем очень заинтересована и Румыния.

Запуск IGB позволит Болгарии выйти на закупки азербайджанского газа в рамках объемов, указанных в контракте – 1 млрд кубометров, что составляет треть от потребностей Болгарии. При этом в Софии рассчитывают на получение из Азербайджана дополнительных объемов газа – порядка 0,5-1 млрд кубометров в год.

Азербайджан в 2021 году экспортировал в Болгарию 280 млн кубометров газа. На 2022 год поставки оцениваются в 600 млн кубометров и позволят Софии удовлетворить 19% потребностей в газе.

Р.Керимов