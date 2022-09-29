Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.09 $/bbl +/- WTI 82.15 +3.65 Brent 89.32 +3.05

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.09.2022 16:19

Президента Алиева ждут в Софии на церемонии коммерческого запуска IGB

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 октября примет участие в Софии в церемонии ввода в коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на канцелярию президента Болгарии, в церемонии также примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Северной Македонии Стево Пендаровски, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Румынии Николае Чукэ и др. официальные лица.

IGB имеет мощность 3 млрд кубометров в год, но его можно увеличить до 5 млрд кубометров за счет более мощных газовых компрессоров, в чем очень заинтересована и Румыния.

Запуск IGB позволит Болгарии выйти на закупки азербайджанского газа в рамках объемов, указанных в контракте – 1 млрд кубометров, что составляет треть от потребностей Болгарии. При этом в Софии рассчитывают на получение из Азербайджана дополнительных объемов газа – порядка 0,5-1 млрд кубометров в год.

Азербайджан в 2021 году экспортировал в Болгарию 280 млн кубометров газа. На 2022 год поставки оцениваются в 600 млн кубометров и позволят Софии удовлетворить 19% потребностей в газе.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, БОЛГАРИЯ, ГАЗ


Похожие новости


Алиев и Радев проведут переговоры 30 сентября В Болгарии ждут президента Азербайджана с визитом – Генчовская Президента Азербайджана ждут с визитом в Болгарии во II половине 2018 года Радев пригласил Алиева в 2018 году посетить с визитом в Болгарию Глава Азербайджана принял вице-президента Болгарии Президент Алиев принял вице-президента Болгарии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az