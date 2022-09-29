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Регион 29.09.2022 16:22

Армения ищет, где купить вооружение

Председатель постоянной комиссии парламента Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию о закупке Арменией у Индии вооружения на сумму в $245 млн.

"Мы ищем оружие во всех странах, вооружение которых необходимо нашему оборонному ведомству. В числе этих стран есть и Индия", - сказал Кочарян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В четверг индийская The Economic Times сообщила, что Индия получила крупный экспортный заказ на поставку вооружения в Армению, и ожидается, что в ближайшие месяцы в Армению будет поставлено оружие почти на $245 млн. Источники сообщили изданию, что заказ предусматривает первый в истории экспорт многоствольных реактивных пусковых установок Pinaka, которые уже находятся на вооружении индийской армии, а также поставки противотанковых ракет и боеприпасов.

Вместе с тем, Кочарян отказался называть страну-союзника Армении, которая не выполняет обязательства по поставке вооружения республике, о чем заявил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кочарян также заявил, что Армения ожидает от ОДКБ "более действенного вовлечения в вопросе реализации приграничного мира (с Азербайджаном - ИФ)".

"Считаю также обсуждения о выходе Армении из ОДКБ устаревшими. Границы нашей страны защищают ВС Армении", - сказал он.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОРУЖИЕ, ПОКУПКА


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