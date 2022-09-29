Алиев и Радев проведут переговоры 30 сентября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит 30 сентября – 1 октября официальный визит в Болгарию.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на канцелярию президента Болгарии, Алиев и Румен Радев на переговорах 30 сентября в формате тет-а-тет и расширенном составе обсудят стратегическое партнерство между Болгарией и Азербайджаном, развитие сотрудничества в сферах энергетики, экономики, безопасности, туризма, науки, образования и культуры.

По итогам переговоров Алиев и Радев выступят с заявлениями для прессы.

Р.Керимов