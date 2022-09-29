Антимонопольная служба Азербайджана обязала двух производителей соли выплатить в госбюджет свыше 1,2 млн манатов

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана обязала двух производителей соли выплатить в госбюджет размере 1 млн 258,447 тыс. манатов, полученных в результате нарушения антимонопольного законодательства.

В заявлении Службы отмечается, что к ней поступило обращение Общественного объединения "Azerbaycan Gon-Deri Istehsalchilari Assosiasiyasi" о фактах нарушения антимонопольного законодательства производителями соли: ЗАО "Azerbaycan Duz Istehsalat Birliy" и ООО "Sun Food".

"В ходе разбирательства Госслужба повела анализ изменений оптовых цен на соль на внутреннем рынке. По результатам разбирательства ЗАО "Azerbaycan Duz Istehsalat Birliy" и ООО "Sun Food" предписано снизить цены и определять их в соответствии экономическими законами. Кроме того, ЗАО "Azerbaycan Duz Istehsalat Birliy" предписано выплатить в госбюджет 690,473 тыс. манатов, ООО "Sun Food" - 567,974 тыс. манатов в виде полученной незаконной прибыли", - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков