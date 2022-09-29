В Турции для туристов из РФ планируют запустить систему депозитных карт

Турция после приостановки работы турецких банков с российской платежной системой "Мир" прорабатывает возможность создания альтернативных вариантов оплаты для россиян, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Следим за ситуацией с картами "Мир" в Турции. Причины понятны - это попытки ряда стран блокировать работу российской карты за рубежом. Важно понимать, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение, принимать или нет карты "Мир" в своей инфраструктуре. Тем не менее, возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются", - написала она в своем телеграм-канале.

Как поясняет турецкая газета Sabah, представители туриндустрии Турции планируют запустить для российских туристов систему депозитных карт, действующих во время отдыха в стране. Такую карту россияне смогут оплачивать рублями в России вместе с турпакетом туроператора, а затем использовать ее для оплаты покупок и услуг.

"Специалисты по туризму работают над проектом, похожим на "билетную карту", которой российские туристы смогут расплачиваться как при покупке турпакета в Турцию, так и внутри страны - использовать в ресторанах, торговых и развлекательных заведениях", - пишет издание.

Как отмечает газета, деньги, которые россияне потратят с "билетных карт", туроператоры будут переводить поставщикам услуг.

По словам координатора по странам СНГ туроператора Pegas Touristik Орхана Санкары, подобная идея не окажет негативного влияния на деятельность туроператоров.

"Карты "Мир" пользовались популярностью у самостоятельных российских туристов. Безусловно, теперь они будут стремиться покупать пакетные туры в Турцию, чтобы заранее оплатить рублями все услуги. С транзакциями, которые проводят туроператоры, проблем нет, это отлаженный механизм. Раньше россияне, которые покупали у нас турпакеты, использовали дополнительно банковскую карту, когда ели вне отеля, ходили на шоппинг или оплачивали дополнительные услуги - рафтинг, катание на лыжах. Взять с собой такую крупную сумму наличными не представляется возможным", - считает он.

При этом эксперт рекомендует российским туристам брать с собой побольше наличных, пока система с "билетными картами" не заработает.

"Высокий туристический сезон для россиян в Турции приходится на май-сентябрь, он уже позади. Поэтому решение об отказе работы с картами "Мир" турецких банков не окажет значимого влияния на туристов и работу отельеров", - добавил Санкара.

До сентября 2022 года картой "Мир" можно было расплачиваться, а также снимать наличные в терминалах пяти турецких банков. В начале сентября у отдыхающих в Турции российских туристов появились сложности с использованием карты. Позже об отказе от работы с российской платежной системой заявили сначала частные банки IsBank и DenizBank, а 27 сентября к ним присоединились три государственных - Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Как пояснили кредитные организации, эти решения приняты в связи с предупреждением Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Таким образом в Турции больше не осталось банков, которые принимают российские карты "Мир".

Как сообщает Sabah со ссылкой на информацию от банков, с января по сентябрь россияне потратили в Турции $500 млн по картам "Мир".