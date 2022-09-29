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Дальнее зарубежье 29.09.2022 19:45

КНДР совершила третий за неделю пуск ракеты

Северная Корея осуществила очередной пуск ракеты в сторону Японского моря, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным Сеула, речь идет о баллистической ракете, другие данные пока не приводятся.

Ранее на этой неделе КНДР совершила еще два пуска ракет.

В четверг в Южной Корее находится вице-президент США Камала Харрис. Ранее она прибыла в азиатский регион на похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, состоявшиеся ранее на этой неделе, а в четверг она провела переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ПУСК


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