Байден объявил о стихийном бедствии во Флориде после удара урагана, около 2,5 млн человек остались без электричества

Президент США Джо Байден в четверг объявил, что дает Флориде, по территории которой прошел ураган "Иэн", статус пострадавшего от стихийного бедствия штата, сообщают американские СМИ.

В Белом доме указали, что благодаря этому решению во Флориду будет направлена федеральная помощь для ликвидации последствий урагана. В частности, помощь включает выделение средства для пострадавших на временное жилье и ремонт домов, а также - программы финансирования для оказания помощи бизнесу и местным жителям.

К настоящему моменту во Флориде остаются без электричества более 2,4 млн человек, затоплено большое количество дорог и жилых районов, сорваны крыши жилых домов, повалены деревья, разрушены мосты.

Местные метеорологические службы предупреждают об угрозе еще более сильных наводнений. По последней информации, жертвой стихии стал 72-летний мужчина, тело которого спасатели нашли у его дома в городе Дейтона-Бич.

Когда "Иэн" достиг Флориды в среду, в тот момент ему была присвоена четвертая категория мощности. Скорость порывов ветра достигала 250 км/ч.

Ураган "Иэн" в настоящее время ослаб до тропического шторма. Максимальная скорость порывов ветра уменьшилась до 100 км/ч. Однако метеорологи предупреждают, что ураган может принести позже сильный ветер и ливни на ряд районов Флориды, Джорджии и Северной и Южной Каролины.