ЦБ Турции с начала 2022г купил 84 т золота

Мировые центробанки, по предварительным данным, в августе закупили 19,6 тонны золота в золотовалютные резервы, следует из данных World Gold Council (WGC).
Это пятый подряд месяц прироста, хотя темпы его снижаются, отмечает аналитик WGC Кришан Гопаул.
Турция, крупнейший в этом году покупатель золота, добавила к запасам еще 8,9 тонны. В общей сложности с начала года она закупила 84 тонны золота и довела его объем в резервах до 478,2 тонны.
Узбекистан в августе докупил 8,7 тонны золота, с начала года - 19,3 тонны, увеличив запасы до 381,3 тонны.
На третьем месте по закупкам в августе был Казахстан с 2 тоннами, хотя в общей сложности с начала года он сократил объем золота в резервах на 27,6 тонны, до 374,8 тонны.
Гопаул отмечает, что по данным ЦБ Катара, он в августе также закупал золото, но пока точные цифры не раскрыты и поэтому не отражены в статистке WGC.
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