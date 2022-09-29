Литовская Ignitis grupe увеличит дивиденды по итогам I полугодия на 6%

Литовский энергохолдинг Ignitis grupe, который в 2020 году провел IPO, по итогам первого полугодия 2022 года выплатит дивиденды в размере 0,624 евро на акцию.

Такое решение акционеры компании приняли на собрании в четверг, говорится в биржевом сообщении Ignitis grupe. В целом на выплату дивидендов будут направлены 45,2 млн евро.

В прошлом году по итогам первого полугодия акционеры холдинга утвердили дивиденды из расчета 0,589 евро на акцию. Общий объем выплат равнялся 43,75 млн евро. Таким образом, дивиденды за январь-июнь 2022 года вырастут на 5,9%.

По итогам второго полугодия 2021 года компания начисляла 0,6 евро на акцию, а общие выплаты были равны 43,8 млн евро.

В первом полугодии этого года Ignitis grupe заработала 107,9 млн евро чистой прибыли - на 70% больше, чем в январе-июне прошлого года. Выручка достигла 1,733 млрд евро, увеличившись в 2,3 раза.

Основным акционером Ignitis grupe является Литовское государство (через Минфин), которое владеет 73,08% акций компании. В свободном обращении находятся 26,92% акций. Холдинг действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и ряде других стран.