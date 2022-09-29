В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 149 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 821 тыс. 311, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 164 случаях.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 913 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 810 тыс. 374 человека (+ 193 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 24 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 456 теста на коронавирус против 3 тыс. 54 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 247 тыс. 567 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков