Президент Казахстана поручает усилить миграционный контроль в связи с потоком в страну граждан России

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о ситуации в связи с прибытием в страну граждан России, сообщила пресс-служба главы государства.
"Марат Ахметжанов рассказал о принимаемых органами внутренних дел мерах в связи с прибытием в страну граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране, а также осуществление эффективного миграционного контроля", - отмечается в сообщении.
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