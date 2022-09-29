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СНГ 29.09.2022 17:15

Президент Казахстана поручает усилить миграционный контроль в связи с потоком в страну граждан России

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о ситуации в связи с прибытием в страну граждан России, сообщила пресс-служба главы государства.

"Марат Ахметжанов рассказал о принимаемых органами внутренних дел мерах в связи с прибытием в страну граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране, а также осуществление эффективного миграционного контроля", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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