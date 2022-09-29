Президент Казахстана поручает усилить миграционный контроль в связи с потоком в страну граждан России

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о ситуации в связи с прибытием в страну граждан России, сообщила пресс-служба главы государства.

"Марат Ахметжанов рассказал о принимаемых органами внутренних дел мерах в связи с прибытием в страну граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране, а также осуществление эффективного миграционного контроля", - отмечается в сообщении.