Европа потратит $7,4 млрд на геотермальное отопление, его мощность вырастет на 58% к 2030г

Рынок геотермального отопления Европы, на котором когда-то доминировало небольшое число стран, в ближайшие годы станет привлекательным местом для инвестиций на фоне усилий правительств по поиску альтернатив дорогостоящему газовому отоплению, полагают аналитики Rystad Energy.

По их оценкам, общая установленная мощность таких проектов превысит 6,2 ГВт в 2030 году, что на 58% превышает нынешний показатель в 3,9 ГВт. Затраты на это оцениваются в $7,4 млрд, сообщается в отчете исследовательской компании.

Геотермальная энергия является надежным и возобновляемым источником тепла. Но хотя технологии ее применения существуют уже несколько десятилетий, использование геотермальной энергии связано с более высокими затратами по сравнению с другими источниками энергии, а также с рисками при бурении скважин. Недавний приток новых игроков на геотермальный рынок, многие из которых пришли из нефтегазовой отрасли, подталкивает компании к продвижению пилотных проектов, направленных на решение проблем отрасли.

"Геотермальная энергия - это практически неограниченный источник стабильной энергии, который может сыграть решающую роль в обеспечении энергетической доступности и безопасности в ближайшие десятилетия, - отмечает старший аналитик Rystad Energy Дэниел Холмедал. - По мере того, как европейские страны переходят к обезуглероживанию энергетических балансов и поиску надежных источников тепла в зимние месяцы в свете геополитической напряженности, инвестиции в геотермальные проекты будут стремительно расти".

Исторически в сфере геотермального отопления лидировали Исландия, Франция и Венгрия. Однако с 2010 года к ним присоединяются все больше стран, включая Германию и Нидерланды.

ФРГ планирует потратить на геотермальные проекты свыше $1,5 млрд к 2030 году. За последнее десятилетие установленные мощности в стране удвоилась и достигла 400 МВт в этом году по сравнению с 200 МВт в 2012 году. Как ожидается, к 2030 году они вырастут еще вдвое и приблизятся к отметке 850 МВт.

Нидерланды намерены развивать эту отрасль еще более быстрыми темпами. До 2030 года страна планирует затратить $1,1 млрд на то, чтобы довести установленные мощности до 1 ГВт.