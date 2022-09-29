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Регион 29.09.2022 18:14

Эрдоган с Пашиняном впервые могут встретиться в Праге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Эрдоган могут встретиться через несколько дней в Праге, заявил вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель на переговорах по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян.

"Подобная встреча, действительно, может состояться. Повестка встречи - процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией", - сказал Рубинян в радиоэфире, отвечая на вопрос о возможности встречи в Праге через несколько дней.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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