Эрдоган с Пашиняном впервые могут встретиться в Праге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Эрдоган могут встретиться через несколько дней в Праге, заявил вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель на переговорах по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян.

"Подобная встреча, действительно, может состояться. Повестка встречи - процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией", - сказал Рубинян в радиоэфире, отвечая на вопрос о возможности встречи в Праге через несколько дней.