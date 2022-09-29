Баку и Париж обсудили действия Еревана, препятствующие нормализации отношений - МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в четверг провел встречу с советником Кабинета президента Франции по континентальной Европе и Турции Изабель Дюмон, обсуждены вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Францией, напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также необходимые шаги для процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений.
“Байрамов подробно рассказал о провокациях со стороны Армении в приграничных районах, подчеркнув, что Ереван не выполняет свои обязательства в рамках договоренностей, достигнутых на уровне лидеров (Азербайджана, Армении и РФ) и препятствует международным усилиям по нормализации отношений”, - отмечается в сообщении.
Байрамов довел до сведения французской стороны позицию Баку по обеспечению стабильности в регионе, открытию коммуникаций, процессу делимитации и подписанию мирного соглашения.
Дюмон, в свою очередь, подчеркнула необходимость стабилизации ситуации в регионе, соблюдения режима прекращения огня, а также возобновления переговорного процесса по нормализации. Она отметила, что Париж готов оказывать поддержку в этом процессе.
Стороны также обсудили другие региональные вопросы.
Х.Насирзаде
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