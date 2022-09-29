Еврокомиссия (ЕК) ожидает выяснения причин повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", чтобы определиться с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.
"Прежде всего нужно знать, что там произошло, каковы причины и кто несет ответственность. Это позволит нам понимать, что надо принимать во внимание, чтобы избежать подобного в дальнейшем и обеспечить защиту других критически важных инфраструктур, имеющихся в Европейском союзе, в частности, в области энергетики", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, до результатов расследования нецелесообразно высказываться о специальных мерах по защите объектов инфраструктуры.
Параллельно, не дожидаясь результатов расследования, ЕК ведет работу с государствами-членами ЕС по проведению стресс-тестов других инфраструктур. "По результатам этих стресс-тестов - и в этом их предназначение - будем видеть, являются ли адекватными применяемые меры и действующие процедуры, или нужно сделать иные распоряжения", - объяснила Спинант.
Другая официальный представитель ЕК Анита Хиппер напомнила, что Еврокомиссия предложила в 2020 году проект европейской директивы по устойчивости критически важных инфраструктур. Она выразила надежду, что в связи с "исключительной, беспрецедентной ситуацией" вокруг "Северных потоков" этот документ будет принят в ближайшее время.
Баку и Париж обсудили действия Еревана, препятствующие нормализации отношений - МИД Азербайджана
Алиев и Радев проведут переговоры 30 сентября
Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана на учениях уничтожили наземные цели противника
Турпоток в Азербайджан в 2022г превысит 1,4 млн человек - Нагиев
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Заболеваемость и смертность от COVID-19 за неделю упали во всех регионах - ВОЗ
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
В Турции для туристов из РФ планируют запустить систему депозитных карт
Лондон желает здоровых отношений с Китаем, выбор за Пекином - глава МИД Британии
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, обсудили ситуацию на Украине
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Не упустите выгодную ипотеку от Yelo Bank
AccessBank предлагает кредит наличными до 40 тысяч манатов
AzerTelecom» и «Казахтелеком» «подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично