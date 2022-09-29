Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.09 $/bbl +/- WTI 82.15 +3.65 Brent 89.32 +3.05

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.09.2022 18:53

ЕС ожидает итогов расследования по "Северным потокам" для усиления защиты инфраструктуры - ЕК

Еврокомиссия (ЕК) ожидает выяснения причин повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", чтобы определиться с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Прежде всего нужно знать, что там произошло, каковы причины и кто несет ответственность. Это позволит нам понимать, что надо принимать во внимание, чтобы избежать подобного в дальнейшем и обеспечить защиту других критически важных инфраструктур, имеющихся в Европейском союзе, в частности, в области энергетики", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, до результатов расследования нецелесообразно высказываться о специальных мерах по защите объектов инфраструктуры.

Параллельно, не дожидаясь результатов расследования, ЕК ведет работу с государствами-членами ЕС по проведению стресс-тестов других инфраструктур. "По результатам этих стресс-тестов - и в этом их предназначение - будем видеть, являются ли адекватными применяемые меры и действующие процедуры, или нужно сделать иные распоряжения", - объяснила Спинант.

Другая официальный представитель ЕК Анита Хиппер напомнила, что Еврокомиссия предложила в 2020 году проект европейской директивы по устойчивости критически важных инфраструктур. Она выразила надежду, что в связи с "исключительной, беспрецедентной ситуацией" вокруг "Северных потоков" этот документ будет принят в ближайшее время.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАЩИТА


Похожие новости


ЕС выделяет на инфраструктурные энергетические проекты 217 млн евро

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az