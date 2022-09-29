Еврокомиссия (ЕК) ожидает выяснения причин повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", чтобы определиться с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Прежде всего нужно знать, что там произошло, каковы причины и кто несет ответственность. Это позволит нам понимать, что надо принимать во внимание, чтобы избежать подобного в дальнейшем и обеспечить защиту других критически важных инфраструктур, имеющихся в Европейском союзе, в частности, в области энергетики", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, до результатов расследования нецелесообразно высказываться о специальных мерах по защите объектов инфраструктуры.

Параллельно, не дожидаясь результатов расследования, ЕК ведет работу с государствами-членами ЕС по проведению стресс-тестов других инфраструктур. "По результатам этих стресс-тестов - и в этом их предназначение - будем видеть, являются ли адекватными применяемые меры и действующие процедуры, или нужно сделать иные распоряжения", - объяснила Спинант.

Другая официальный представитель ЕК Анита Хиппер напомнила, что Еврокомиссия предложила в 2020 году проект европейской директивы по устойчивости критически важных инфраструктур. Она выразила надежду, что в связи с "исключительной, беспрецедентной ситуацией" вокруг "Северных потоков" этот документ будет принят в ближайшее время.