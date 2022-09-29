Турция объявила о планах увеличения военного присутствия на севере Кипра для обеспечения безопасности турок-киприотов

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что Турция увеличит военное присутствие в северной части Кипра в целях обеспечения безопасности проживающих там турок-киприотов, передает "Анадолу".
"Турция увеличит военное присутствие на Кипре и поставит на север острова необходимое вооружение для защиты интересов турок-киприотов", - приводит агентство слова Чавушоглу.
Глава турецкого МИД добавил, что Анкара примет все необходимые меры по отстаиванию интересов турецкой общины острова.
Министр отметил, что такой шаг Анкара принимает в ответ на отмену США эмбарго на поставки оружия Республике Кипр, которая населена греческим большинством и входит в ЕС.
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