Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.09 $/bbl +/- WTI 82.15 +3.65 Brent 89.32 +3.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.09.2022 20:21

Китай впервые показал свою наиболее современную ядерную подлодку, оснащенную баллистическими ракетами

ВМС КНР в четверг впервые показали видеозаписи своей самой современной стратегической атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 094A, вооруженной баллистическими ракетами, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Кроме того, Китай продемонстрировал новейший вариант многоцелевой АПЛ проекта 093, основным оружием которой являются торпеды. Обе АПЛ появились на видеозаписи тренировок экипажа авианосца "Ляонин" - первого корабля такого класса, принятого на вооружение КНР.

По данным SCMP, подлодку проекта 094A приняли на вооружение 23 апреля 2021 года - на 72-ю годовщину создания ВМС Народно-освободительной армии Китая. АПЛ оснащена баллистическими ракетами JL-3 с дальностью полета свыше 10 тыс. км - достаточной, чтобы достичь материковой части США.

При этом на видео демонстрируется способность подлодки проекта 093 оставаться незамеченной от неприятельских кораблей и самолетов.

Военные КНР также обнародовали видеозаписи тренировок экипажей истребителей, взлетающих с палубы "Ляонина". Пилоты отрабатывали навыки ближнего воздушного боя. Также пилоты тренировались на случай встречи с иностранным самолетом, экипаж которого ведет себя провокационно.

На видеозаписях среди сопровождения авианосца "Ляонин" также появляется самый крупный и новый эскадренный миноносец КНР типа 055, построенный с применением технологии малозаметности.

В сентябре 2021 года лидеры США, Великобритании и Австралии объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии.

В июне 2022 года МИД КНР заявили, что создание ядерных подводных лодок для Канберры в рамках партнерства США, Британии и Австралии не должно начаться без одобрения всех членов МАГАТЭ, поскольку речь идет о риске нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ВМС, АПЛ, ДЕМОНСТРАЦИЯ


Похожие новости


ВМС Китая направили 140 водолазов для спасения пассажиров затонувшего теплохода Япония поставит патрульные корабли Филиппинам, которые также имеют территориальный спор с Китаем Китай и Индия договорились о сотрудничестве ВМС двух стран в борьбе с пиратами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az