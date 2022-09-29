Китай впервые показал свою наиболее современную ядерную подлодку, оснащенную баллистическими ракетами

ВМС КНР в четверг впервые показали видеозаписи своей самой современной стратегической атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 094A, вооруженной баллистическими ракетами, сообщает South China Morning Post (SCMP).
Кроме того, Китай продемонстрировал новейший вариант многоцелевой АПЛ проекта 093, основным оружием которой являются торпеды. Обе АПЛ появились на видеозаписи тренировок экипажа авианосца "Ляонин" - первого корабля такого класса, принятого на вооружение КНР.
По данным SCMP, подлодку проекта 094A приняли на вооружение 23 апреля 2021 года - на 72-ю годовщину создания ВМС Народно-освободительной армии Китая. АПЛ оснащена баллистическими ракетами JL-3 с дальностью полета свыше 10 тыс. км - достаточной, чтобы достичь материковой части США.
При этом на видео демонстрируется способность подлодки проекта 093 оставаться незамеченной от неприятельских кораблей и самолетов.
Военные КНР также обнародовали видеозаписи тренировок экипажей истребителей, взлетающих с палубы "Ляонина". Пилоты отрабатывали навыки ближнего воздушного боя. Также пилоты тренировались на случай встречи с иностранным самолетом, экипаж которого ведет себя провокационно.
На видеозаписях среди сопровождения авианосца "Ляонин" также появляется самый крупный и новый эскадренный миноносец КНР типа 055, построенный с применением технологии малозаметности.
В сентябре 2021 года лидеры США, Великобритании и Австралии объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии.
В июне 2022 года МИД КНР заявили, что создание ядерных подводных лодок для Канберры в рамках партнерства США, Британии и Австралии не должно начаться без одобрения всех членов МАГАТЭ, поскольку речь идет о риске нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия
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