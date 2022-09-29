Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent подешевела до $88,93 за баррель

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в пятницу, трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть и вероятность сокращения добычи стран ОПЕК+ на предстоящем заседании.
"То, что мы видим на рынке в последние дни, - это отражение макроэкономической ситуации при отсутствии реально прогнозируемых изменений как динамики спроса, так и предложения", - отмечает сооснователь Again Capital Джон Килдафф, мнение которого приводит агентство Bloomberg.
"Сейчас все определяет настрой рынка в отношении того, что будут делать центробанки, чтобы сдержать инфляцию", - говорит эксперт.
Быстрое ужесточение политики крупнейшими мировыми ЦБ способствует замедлению экономического роста, что, как ожидается, также ослабит спрос на нефть.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 МСК составляет $88,93 за баррель, что на $0,39 (0,44%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Срок биржевого обращения ноябрьских контрактов истекает с завершением торгов в пятницу. Более активно торгуемые декабрьские контракты на Brent подешевели на $0,25 (0,28%), до $87,8 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,09 (0,11%), до $82,24 за баррель.
Внимание рынка постепенно фокусируется на приближающемся заседании ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.
Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники в официальных кругах государств ОПЕК+, что страны уже начали обсуждать снижение добычи, но темпы сокращения еще не согласованы.
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