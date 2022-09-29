В ЕС продолжают призывать к поиску решения конфликта между израильтянами и палестинцами через переговоры

В ЕС обеспокоены вооруженными столкновениями между армией обороны Израиля и палестинцами на Западном берегу реки Иордан, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за этими событиями на оккупированных территориях. Все эти столкновения, жертвы, которые мы оплакиваем, материальный ущерб с обеих сторон, указывают на необходимость возобновления прямых переговоров для поиска решения", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
По его словам, каждый день приходится наблюдать, что за этот конфликт расплачиваются простые люди.
"Возобновление переговоров даст обеим сторонам импульс для того, чтобы эти трагедии более не повторялись", - отметил представитель Борреля.
Накануне на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военными погибли четверо палестинцев. Сообщалось также о 44 раненых.
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